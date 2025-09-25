اكتشاف 85 بحيرة جليدية مدفونة تحت القارة القطبية الجنوبية

كويكب قاتل في طريقه نحو القمر والعلماء يستكشفون طرقا لإبعاده (تفاصيل)

كشفت بيانات حديثة من القمر الصناعي الأوروبي "كريوسات-2" عن اكتشاف 85 بحيرة جليدية نشطة جديدة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية، بزيادة 58% عن العدد المعروف سابقا.

وتوصل فريق بحثي بريطاني إلى هذا الاكتشاف بعد تحليل بيانات جمعت على مدار عقد كامل من الأقمار الصناعية.

ووصفت البحيرات المكتشفة حديثا بأنها "نشطة" كونها تمتلئ وتفرغ دوريا، وهو ما يؤثر في استقرار الأنهار الجليدية وحركتها، وبالتالي على مستويات سطح البحر العالمية.

ورفعت الدراسة، المنشورة في مجلة "Nature Communications"، إجمالي البحيرات النشطة المعروفة إلى 231 بحيرة.

وقالت آنا هوغ، أستاذة رصد الأرض بجامعة ليدز والمشاركة في الدراسة، إن النتائج أظهرت أن "علم المياه تحت الجليدية في أنتاركتيكا أكثر ديناميكية مما كان يعتقد سابقا"، مؤكدة أهمية مراقبة هذه التغيرات مستقبلا.

وأوضحت الباحثة الرئيسية سالي ويلسون أن فريقها رصد 12 دورة امتلاء واستنزاف كاملة إضافية للبحيرات، ليصل الإجمالي إلى 48 دورة مرصودة عالميا، إذ وتساعد هذه البيانات في فهم توقيت وكيفية تصريف البحيرات تحت الجليدية وإعادة ملئها.

البحيرات تحت الجليدية تتشكل بفعل حرارة جوفية أو احتكاك الجليد بالصخور، وتؤدي أحيانا إلى تدفقات مائية تساعد على انزلاق الجليد نحو المحيط، وهو ما يسرّع ذوبانه.

القمر الصناعي "كريوسات-2" مزود بجهاز مقياس ارتفاع راداري يمكّنه من رصد التغيرات الطفيفة في ارتفاعات الجليد. وقد رصد الباحثون من خلاله 25 مجموعة من البحيرات وخمس شبكات مترابطة من البحيرات تحت الجليدية، ما يعكس ديناميكيتها المعقدة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج ستساعد على تطوير نماذج مناخية وأرضية أكثر دقة للتنبؤ بمستويات سطح البحر مستقبلًا.

وخلص مارتن ويرينغ، من وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن "فهم العمليات المعقدة التي تجري تحت الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية أمر أساسي لتحسين توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر".