أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق إتاحة اشتراك " Google AI Plus" منخفض التكلفة ليشمل 40 دولة إضافية حول العالم، من بينها أربع دول عربية هي مصر والمغرب وتونس واليمن.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإطلاق الأولي للاشتراك في إندونيسيا خلال سبتمبر الجاري، حيث حظي بانتشار واسع نظرًا لسعره المنخفض مقارنة بالاشتراكات الأخرى.

ويبلغ سعر الاشتراك الشهري في AI Plus نحو 4.5 دولارات فقط، وهو أقل بكثير من خطة AI Pro بسعر 20 دولارا شهريا وخطة AI Ultra الموجهة للمستخدمين المحترفين بسعر 250 دولارا شهريا.

يتيح الاشتراك للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من المزايا، تشمل تحرير الصور عبر أداة Gemini Nano، وتوليد مقاطع الفيديو بسرعة عبر أداة Veo 3، بالإضافة إلى استخدام أدوات Whisk وFlow برصيد شهري قدره 200 نقطة، مع الاستفادة من ميزة Deep Research المدعومة بنموذج Gemini 2.5 Pro وتكامل المنصة مع خدمات Gmail وDocs وSheets. كما يحصل المشتركون على سعة تخزين إضافية قدرها 200 جيجابايت يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

وتقدم جوجل خصما بنسبة 50% للمستخدمين الجدد خلال أول 6 أشهر من الاشتراك، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية في الدول العربية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة مع خدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT Go من OpenAI، والتي لم تتاح بعد في المنطقة العربية.