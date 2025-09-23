زر ''جيميني'' الجديد من جوجل.. ماذا يفعل داخل كروم

بدأت شركة "جوجل" في توسيع نطاق دمج مساعدها الذكي "جيميني" داخل متصفح "كروم"، ليظهر الزر الجديد لمستخدمي النسخة المجانية بعد أن كان مقتصرا على مشتركي الخدمات المدفوعة.

ويأتي هذا التوسع في إطار مساعي الشركة لتقديم تجربة تصفح أكثر ذكاء وسلاسة عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها الأساسية.

كيف يعمل زر "جيميني"؟

بحسب تقرير نشره موقع "Lifehacker" يظهر زر "جيميني" في هيئة دائرة صغيرة أعلى يمين المتصفح بجوار علامات التبويب.

وبمجرد النقر عليه أو استخدام اختصار لوحة المفاتيح (Alt + G) تنبثق نافذة جديدة تتيح التفاعل المباشر مع "جيميني" دون الحاجة لفتح موقع منفصل.

يمكن للمساعد أداء مهام متنوعة، مثل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالصفحات المفتوحة، مقارنة المعلومات بين علامات التبويب، تنفيذ أوامر بسيطة في خدمات "جوجل" مثل "يوتيوب"، كما تخطط الشركة لتمكينه قريبا من إنجاز مهام أكثر تعقيدًا مثل حجز المواعيد أو طلب المشتريات.

انتقادات وحرية التحكم

ورغم ما يقدمه من مزايا، يرى بعض المستخدمين أن ظهور زر "جيميني" بشكل دائم قد يكون مزعجا أو غير ضروري، خصوصا لمن لا يحتاجون إلى خدماته اليومية.

كيفية تعطيل زر "جيميني"

تمنح "جوجل" للمستخدمين حرية إيقاف الميزة بسهولة من خلال الدخول إلى إعدادات "كروم" ثم قسم ابتكارات الذكاء الاصطناعي (AI Innovations)، حيث يمكن إيقاف تشغيل الزر واختصاره على لوحة المفاتيح، وحتى تعطيل الأذونات كافة لإخفاء الميزة تماما.

خطوة نحو التصفح الذكي

ترى "جوجل" أن إدماج "جيميني" في "كروم" خطوة أساسية نحو جعل تجربة التصفح أكثر تفاعلية وسلاسة، لكنها في المقابل تؤكد احترام خيارات المستخدمين عبر إتاحة التحكم الكامل في تفعيل أو تعطيل الخدمة.