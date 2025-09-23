روسيا والعالم العربي يطلقان مرصد فضائي للبحث عن الحياة خارج الأرض

وقعت جامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم لومونوسوف، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، اتفاقية لإنشاء مجمع روسي-عربي لإقامة مرصد فضائي يهدف لدراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية والبحث عن علامات حياة في الفضاء.

توقيع الاتفاقية

جرى توقيع الوثيقة من قبل رئيس جامعة موسكو الحكومية ورئيس الاتحاد الروسي لرؤساء الجامعات، فيكتور سادوفنيتشي، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

يأتي هذا الإعلان قبل القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر المقبل في موسكو.

تعاون علمي غير مسبوق

أوضح سادوفنيتشي أن المشروع يعتمد على "تعاون واسع النطاق غير مسبوق بين الدول، يضاهي التعاون الدولي في مشروع محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "للمرة الأولى تبادر الجامعات بإطلاق برنامج علمي جاد كهذا، ونحن نولي أهمية كبيرة بأن يصبح أصدقاؤنا العرب شركاء لجامعة موسكو الحكومية، ما يدل على احترام التراث العربي في الفلك والرياضيات والملاحة، وإسهاماتنا المشتركة".