إعلان

ماذا حدث لـ "شات جي بي تي" مع عودة الطلاب إلى المدارس؟

كتب : محمود عبد الرحمن

04:07 م 22/09/2025

شات جي بي تي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي" ارتفاعا قياسيا في معدلات الاستخدام مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سجل يوم 18 سبتمبر 2025 أكثر من 78.3 مليار رمز وهو أعلى رقم منذ فترة التباطؤ الصيفي.

ووفق بيانات OpenRouter، التي تتعقب سلوك 2.5 مليون مستخدم، ارتفع نشاط المستخدمين بعد أشهر من الانخفاض خلال عطلات المدارس.

ففي يونيو 2025 هبط الاستخدام اليومي إلى متوسط 36.7 مليار رمز، مقارنة بحوالي 80 مليار رمز يوميًا في مايو من العام نفسه، الذي تزامن مع موسم الامتحانات والاختبارات النهائية.

ويكشف التقرير الذي نشره موقع TechRadar أن الطلاب يمثلون جزءا كبيرا من نشاط شات جي بي تي اليومي، في حين تؤكد دراسات سابقة منها دراسة لجامعة روتجرز وجود روابط قوية بين التقويمات الأكاديمية وارتفاع معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتظهر الأرقام أن فترات الراحة مثل الربيع والصيف تتزامن مع انخفاض التفاعل على المنصة، بينما يعاود النشاط الارتفاع مع بداية الدراسة، وهو ما يعزز الملاحظات السابقة حول تأثر حركة المرور على شات جي بي تي بالمواسم الدراسية.

تشير هذه البيانات إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر حضورا في المؤسسات التعليمية، إذ يعتمد الطلاب عليها للكتابة وجمع المعلومات ودعم الدراسة، وهو ما يراه خبراء التعليم فرصة لتعليم الأجيال الشابة كيفية التعامل مع التقنية بمسؤولية، خاصة وأنهم يشكلون الطليعة في تبني هذه الأنظمة في حياتهم اليومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شات جي بي تي العام الدراسي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه