ماذا حدث لـ "شات جي بي تي" مع عودة الطلاب إلى المدارس؟

شهد روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي" ارتفاعا قياسيا في معدلات الاستخدام مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سجل يوم 18 سبتمبر 2025 أكثر من 78.3 مليار رمز وهو أعلى رقم منذ فترة التباطؤ الصيفي.

ووفق بيانات OpenRouter، التي تتعقب سلوك 2.5 مليون مستخدم، ارتفع نشاط المستخدمين بعد أشهر من الانخفاض خلال عطلات المدارس.

ففي يونيو 2025 هبط الاستخدام اليومي إلى متوسط 36.7 مليار رمز، مقارنة بحوالي 80 مليار رمز يوميًا في مايو من العام نفسه، الذي تزامن مع موسم الامتحانات والاختبارات النهائية.

ويكشف التقرير الذي نشره موقع TechRadar أن الطلاب يمثلون جزءا كبيرا من نشاط شات جي بي تي اليومي، في حين تؤكد دراسات سابقة منها دراسة لجامعة روتجرز وجود روابط قوية بين التقويمات الأكاديمية وارتفاع معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتظهر الأرقام أن فترات الراحة مثل الربيع والصيف تتزامن مع انخفاض التفاعل على المنصة، بينما يعاود النشاط الارتفاع مع بداية الدراسة، وهو ما يعزز الملاحظات السابقة حول تأثر حركة المرور على شات جي بي تي بالمواسم الدراسية.

تشير هذه البيانات إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر حضورا في المؤسسات التعليمية، إذ يعتمد الطلاب عليها للكتابة وجمع المعلومات ودعم الدراسة، وهو ما يراه خبراء التعليم فرصة لتعليم الأجيال الشابة كيفية التعامل مع التقنية بمسؤولية، خاصة وأنهم يشكلون الطليعة في تبني هذه الأنظمة في حياتهم اليومية.