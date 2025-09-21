(د ب أ)

أعلنت إمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم إطلاقها وكيل ذكاء اصطناعي دائم الاستخدام، لمساعدة البائعين على منصتها في إدارة أعمالهم.

وتعمل الشركة على تحديث "مساعد البائع"، وهو أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والمخصصة للبائعين الخارجيين، للمساعدة في إدارة المهام نيابةً عن البائع.

وقالت أمازون إن "قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا مصممة للعمل بسلاسة طوال تجربة البيع، مما يعني أن البائعين يمكنهم الانتقال من إدارة كل مهمة بأنفسهم إلى التعاون مع مساعد ذكي يعمل بشكل استباقي نيابة عنهم على مدار الساعة، مع الحفاظ على سيطرة البائعين على العملية دائما.

وستتمكن أداة مساعد البائع بالذكاء الاصطناعي من التعامل مع كل شيء، من العمليات الروتينية إلى استراتيجيات الأعمال المعقدة، مما يسمح للبائعين بالتركيز على الابتكار والنمو".

ولا يقتصر دور "مساعد البائع" الآن على مراقبة حالة الحساب والمخزون فحسب، بل يساعد أيضا في وضع الاستراتيجيات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة، وفقًا لأمازون.

على سبيل المثال، عند مراجعة البائع لمخزونه، تحدد أداة مساعد البائع المنتجات بطيئة الحركة قبل فرض رسوم تخزين طويلة الأجل عليها، ويوصي بترك المنتج كما هو، أو تخفيض سعره، أو إزالته تماما. كما ستتمكن أداة مساعد البائع من تحليل أنماط الطلب وإعداد توصيات عملية الشحن.

كما تراقب أداة مساعد البائع حساب البائع باستمرار، وتبلغ عن أي مشاكل وإجراءات محتملة، مثل قوائم المخزون التي قد تخالف لوائح سلامة المنتجات الجديدة. علاوة على ذلك، تسطيع تلقائيا ضمان استيفاء جميع منتجات البائع لمتطلبات الامتثال للشروط والقواعد في كل دولة يبيع فيها.

ونعد التجارة التي يديرها وكيل ذكاء اصطناعي مجالًا ذا أهمية بالغة لشركات التكنولوجيا، التي تتخيل مستقبلًا يمكن فيه للوكيل بدء الصفقات أو إجراء عمليات شراء نيابة عن العميل.