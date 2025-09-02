15 صورة لقمر الدم.. هكذا سيكون شكل الخسوف في مصر 7 سبتمبر

كتب- محمود الهواري:

تشهد عدة محافظات في مصر، إلى جانب مناطق واسعة حول العالم، مساء الأحد المقبل 7 سبتمبر، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي أدوات فلكية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي، أن الخسوف يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، وتستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات متصلة، تبدأ مع دخول القمر منطقة شبه الظل في تمام الساعة 3:29 فجرا بتوقيت القاهرة.

خسوف القمر في مصر

وبحسب البيان، يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 4:27 فجرا، يعقبه الخسوف الكلي عند 5:30 ويستمر لمدة ساعة و22 دقيقة.

وتصل ذروة الظاهرة في الساعة 6:21 صباحا، قبل أن ينتهي الخسوف الكلي عند 6:52، ويعقبه انتهاء الخسوف الجزئي تماما بحلول 7:56 صباحا.

القمر الدموي

ويعرف هذا الحدث الفلكي باسم "قمر الدم"، حيث يظهر القمر باللون الأحمر الداكن أثناء المرحلة الكلية، نتيجة ظاهرة تسمى تشتت رايلي، إذ تقوم جزيئات الغلاف الجوي بترشيح الضوء الشمسي وحجب الأطوال الموجية الأخرى، تاركةً الأطوال الموجية الحمراء لتنعكس على سطح القمر.

ووفقا لموقع Space.com، فإن خسوف 7 سبتمبر هو الخسوف القمري الثاني والأخير لعام 2025، وسيكون مرئيا بشكل كامل في آسيا وأجزاء واسعة من أستراليا، بينما ستتمكن مناطق في أوروبا وأفريقيا ومنها مصر من متابعة مراحل الخسوف بدرجات متفاوتة.

ويقدر أن أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم، أي ما يقارب 77% من سكان الأرض، سيتمكنون من مشاهدة الظاهرة.

وأعلن مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا عن بث مباشر للحدث يبدأ عند الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، ليتيح لعشاق الفلك حول العالم متابعة الخسوف لحظة بلحظة.