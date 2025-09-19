إعلان

خطوات بسيطة لتحويل هاتفك القديم إلى جديد.. تعرف عليها

05:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

خطوات بسيطة لتحويل هاتفك القديم إلى جديد.. تعرف عل

وكالات

قدم موقع "Lifehacker" مجموعة من النصائح التي تساعد مستخدمي الهواتف القديمة خصوصا أجهزة آيفون على استعادة أدائها ومظهرها وكأنها جديدة تماما.

وأوضح الموقع أن الهواتف القديمة تكون ما زالت قادرة على العمل بكفاءة عالية إذا حصلت على القليل من العناية والصيانة.

8 خطوات أساسية لإعادة الحيوية للأجهزة الحالية.

أبرز هذه النصائح

- استبدال البطارية عند تراجع كفاءتها لفكّ قيود الأداء وتحسين عمر التشغيل

- تحرير مساحة تخزين كافية كي يعمل النظام بسلاسة

- تنظيف منفذ الشحن من الغبار والوبر أو التحول إلى الشحن اللاسلكي إذا كان الجهاز يدعم ذلك

- تغيير خلفية الشاشة وإعادة ترتيب التطبيقات والأدوات لإضفاء إحساس بالتجديد، مع استخدام غطاء جديد أو ملون يمنح الهاتف مظهرا مختلفا بالكامل.

- استبدال واقي الشاشة أو إصلاح الشاشة في حال تعرضها للخدوش أو التشققات، إذ يمكن لهذا الإجراء البسيط تحسين تجربة الاستخدام بشكل كبير

- تجربة الهاتف من دون غطاء أحيانا لاستعادة إحساس الجهاز الأصلي كما صممته أبل" مع الحذر من زيادة خطر الخدوش.

هذه الخطوات البسيطة، وفقا للموقع قد تجعل الهاتف يبدو وكأنه خرج للتو من علبته.

