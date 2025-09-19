10 صور تاريخية نادرة تكشف لحظات لم ترها من قبل

بعد اعتراف آبل.. ما العيب الخطير في كاميرات هواتف آيفون 17 الجديدة؟

في زمن تروى فيه الأحداث التاريخية من خلال الكتب المدرسية والجداول الزمنية والصور الشهيرة، تبرز مجموعة من الصور النادرة لتقدم منظورا مختلفا ومؤثرا عن الماضي.

وبحسب موقع " 121clicks" تضم المجموعة لقطات للحياة اليومية وشخصيات قبل أن تصبح أيقونات، إضافة إلى مشاهد من وراء الكواليس تسلط الضوء على كيفية تشكل الأحداث.

1 امرأة عجوز فرت من منطقة الحرب مع بقرتها، تجلس على مقعد في أميان، فرنسا، 28 مارس 1918

2 في قلب شرق لندن الفيكتوري، أصبحت فتاة صغيرة تُدعى أديلايد سبرينغيت رمزا غير مقصود لجيل منسي.

3 التقطت هذه الصورة لعمال المناجم في نهاية نوبتهم خلال العصر الذهبي قبل أن ينظموا نقابات.

4 هذه الصورة المؤثرة، التي التقطها المصور الصحفي ستانلي فورمان عام 1975، جمدت لحظة رعب ومأساة لا تُصدّق في الجو.

5 فاني كوكرين سميث، إحدى سكان تسمانيا الأصليين، تغني على جهاز الفونوغراف الخاص بها عام 1903. لولا جهودها في الحفاظ على ثقافتها، لما وجدنا أي أثر صوتي للغة تسمانيا.

6 توصيل أحد أول أجهزة كمبيوتر آي بي إم، 1958

7 في عام 1973، نجا الزوجان البريطانيان موريس ومارالين بيلي من رحلة مذهلة استمرت 118 يوما في المحيط الهادئ بعد أن صدم حوت يختهما "أورالين" وغرق.

8 صورة فوتوغرافية لويلهلم فون غلودن. فتاة صغيرة تجلس مع ماعز صغير، 1900

9 تظهر الصورة عملية بناء تمثال الحرية في ورشة فريدريك أوغست بارتولدي في باريس، فرنسا، حوالي ثمانينيات القرن التاسع عشر.

10 صورة لنان وود غراهام والدكتور بايرون مكيبي عام 1942 بجانب لوحة "القوطية الأمريكية" الشهيرة. كانت أخت الرسام، وكان هو طبيب أسنانهما.