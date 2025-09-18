جوجل تستثمر في أربعة مراكز جديدة لتحسين الإنترنت في أفريقيا

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة جوجل، التابعة لمجموعة "ألفابت"، عن خطة طموحة لإقامة أربعة مراكز بنية تحتية جديدة في أفريقيا بهدف تعزيز ربط القارة بأحدث كابلات الألياف البصرية البحرية، في خطوة تعد الأكبر منذ إعلانها عن استثمارات تتجاوز مليار دولار في القارة عام 2021.

ووفقا لما قاله أليكس أوكوسي، المدير العام لشركة جوجل أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، ستربط المراكز الجديدة الكابلات البحرية بشمال وجنوب وشرق وغرب القارة، لتشمل محطات الهبوط ومراكز البيانات، ما يفتح الباب أمام تحسينات غير مسبوقة في سرعة واستقرار الإنترنت.

وأوضح أوكوسي أن التمويل سيكون بالكامل من جوجل، واصفا المشروع بأنه "استثمار جديد" يأتي استكمالًا لخطة الشركة لتعزيز حضورها الرقمي في أفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإنزال اثنين من أحدث كابلاتها البحرية إكويانو وأوموجا في القارة خلال العام الجاري، على أن يكتمل العمل في المراكز الأربعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويرى خبراء أن هذه البنية التحتية الجديدة ستسهم في تحسين الوصول إلى الإنترنت في أفريقيا التي تعاني من اتصال متقطع ومكلف، فضلا عن انقطاع الخدمات عند تعطل الكابلات البحرية التي تخدم القارة.