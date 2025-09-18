

وكالات

أعلنت جوجل وباي بال، عن إبرام شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات، تهدف إلى تقديم تجارب تسوق ودفع جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميهما.

ارتفع سهم باي بال بأكثر من ثلاثة بالمئة في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة.

ومن المقرر بموجب ذلك دمج حلول شركة المدفوعات الرقمية في مجموعة من منتجات جوجل.

وقال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت، الشركة الأم لجوجل: "من خلال هذه الشراكة، ستستخدم باي بال تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في هذا المجال لتحسين الخدمات والأمان، وسنعمل على دمج قدرات باي بال المبتكرة في الدفع بشكل أعمق لتوفير تجربة أفضل عبر منتجات جوجل ومنصاتها".

وستكون إنتربرايز بايمنتس التابعة لباي بال مزودا رئيسيا للدفع ومعالجة مدفوعات البطاقات عبر منتجات مثل جوجل كلاود وجوجل بلاي وغيرها.