إعلان

تعرف على أماكن مشاهدة الكسوف الشمسي المرتقب خلال أيام

02:28 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الجزئي للشمس (2)
  • عرض 9 صورة
    كسوف كلي نادر تشهده 10 دول عربية
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الجزئي للشمس (3)
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الجزئي للشمس (4)
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الجزئي للشمس (1)
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الشمسي
  • عرض 9 صورة
    صورة أرشيفية لكسوف الشمس الحلقي
  • عرض 9 صورة
    الكسوف الحلقي للشمس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة مشهد فلكي استثنائي في 21 سبتمبر 2025، حيث سيشهدون كسوفا جزئيا للشمس يعرف بـ"كسوف الاعتدال"، وهو الحدث الأخير من نوعه خلال العام.

وسيأتي هذا الكسوف قبل يوم واحد فقط من الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي والخريفي في النصف الشمالي، ما يجعله ظاهرة نادرة وفريدة لمحبي الفلك حول العالم.

سيكون كسوف 21 سبتمبر آخر كسوف شمسي لعام 2025 ويغطي القمر ما يصل إلى 86% من قرص الشمس في بعض المناطق، ليمنح المشاهدين فرصة لمتابعة ظاهرة سماوية نادرة تجمع بين العلم والجمال الكوني.

أماكن الكسوف

في القارة القطبية الجنوبية، ستتنوع نسبة التغطية بين المناطق المختلفة حيث ستشهد قاعدة مارامبيو كسوفا بنسبة 5% ومحطة ماريو زوتشيلي 72% ومحطة ماكموردو 69% وجرف روس الجليدي حوالي 65% بينما ستتقلص التغطية تدريجيا نحو الشرق حتى تصل إلى 12% فقط عند شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وقت غروب الشمس.

أما نيوزيلندا فستكون صاحبة أفضل المشاهد الطبيعية حيث يبدأ الكسوف عند شروق الشمس مكوّنا مشهدا هلاليا مدهشا، وستشهد أوكلاند كسوفا بنسبة 60% وكرايستشيرش 69% وإنفركارجيل 72% وويلينغتون 66%، فيما ستشهد دول جنوب المحيط الهادئ كسوفات جزئية أصغر لكنها ستظل ملحوظة مثل تونغا بنسبة 32% وفيجي 27% وجزر كوك 23% وساموا 17%.

يأتي هذا الكسوف في توقيت فلكي نادر حيث يتزامن مع عبور الشمس خط الاستواء السماوي، ما يشير إلى بداية الربيع في نصف الكرة الجنوبي وبداية الخريف في النصف الشمالي، وهو ما يضفي على الحدث طابعا مميزا لعشاق الفلك.

وينصح موقع Space.com الذي يقدم بثا للحدث بعدم النظر مباشرة إلى الشمس خلال الكسوف دون استخدام نظارات معتمدة للكسوف الشمسي حتى خلال المراحل الجزئية، إذ تعد حماية العين أمرا أساسيا.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكسوف الشمسي أماكن مشاهدة الكسوف الشمسي كسوف الاعتدال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم