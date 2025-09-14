ناسا تكشف عن "جزيرة جديدة" في ألاسكا

وكالات

أعلن مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا عن ظهور جزيرة جديدة تماما في جنوب شرق ألاسكا بعد أن فقد نهر ألسيك الجليدي اتصاله بجبل Prow Knob في بحيرة Alsek.

أظهرت صور التقطها قمر Landsat 9 في أغسطس أن النهر الجليدي فقد الاتصال بكتلة الأرض المعروفة باسم برو نوب، وهو جبل صغير كان محاطًا سابقًا بنهر ألسيك الجليدي داخل منتزه خليج جلاسير الوطني.

ومع تراجع النهر الجليدي منذ عقود، تشكلت بحيرة مياه عذبة جديدة حول الجبل، محولة إياه إلى جزيرة فعلية.

ليندسي دورمان، الكاتبة العلمية في مرصد الأرض التابع لناسا، قالت: "على طول السهل الساحلي لجنوب شرق ألاسكا، يحل الماء محل الجليد بسرعة.

الأنهار الجليدية في هذه المنطقة تتضاءل وتنحسر، حيث تشكل المياه الذائبة بحيرات جليدية أمامها. وفي إحدى هذه المساحات المائية، ظهرت جزيرة جديدة."

كان نهر ألسيك الجليدي يدور حول برو نوب من خلال قناتين، حيث تبلغ مساحة الجبل حوالي 5 كيلومترات مربعة.

في أوائل القرن العشرين، كان النهر يمتد عبر بحيرة ألسيك ليصل إلى غيتواي نوب، على بعد حوالي 5 كيلومترات غرب برو نوب.

أطلق عالم الجليد الراحل أوستن بوست اسم برو نوب على الجبل لتشابهه مع مقدمة السفينة، وكان يتوقع مع زميله موري بيلتو أن يفصل النهر الجليدي الجبل عن الأرض الأم بحلول عام 2020، بناء على معدل التراجع بين عامي 1960 و1990 ومع ذلك، ظل الجبل متصلا لفترة أطول قليلا من المتوقع.