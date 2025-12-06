ما هي ميزة الحماية من الاحتيال في مكالمات أندرويد؟

كتب- محمود الهواري:

تعمل شركة جوجل على توسيع نطاق ميزة الحماية من عمليات الاحتيال أثناء المكالمات على أجهزة أندرويد، بهدف حماية المستخدمين أثناء المكالمات الحساسة التي تشمل تطبيقات مالية أو للدفع.

عندما يكتشف نظام أندرويد أن المستخدم يجري مكالمة مع رقم غير محفوظ في جهات الاتصال ويفتح تطبيقا ماليا مدعوما، سيظهر له تنبيه احترازي، إذ يوفر التنبيه خيار إنهاء المكالمة أو إيقاف مشاركة الشاشة بنقرة واحدة، بحسب منشور مدونة جوجل.

تتوافق الميزة مع الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 11 أو أحدث، إذ أن ميزة الحماية من الاحتيال مصممة لمنع المحتالين الذين ينتحلون صفة البنوك أو الخدمات المالية.

وتعرض واجهة النظام تنبيها فوريا وتتيح إجراءات سريعة لإنهاء المكالمة أو إيقاف مشاركة الشاشة، إذا لم يتخذ المستخدم أي إجراء، يفرض النظام مهلة 30 ثانية قبل السماح بالمتابعة.

وغالبا ما يتصل المحتالون متظاهرين بأنهم موظفو البنوك ويضغطون على المستخدمين لمشاركة الشاشة أو تحويل الأموال.

وتساعد هذه الحماية مستخدمي أندرويد على اكتشاف المكالمات المشبوهة قبل الوقوع ضحية لها، من خلال تحذير واضح بدلًا من الندم.

وتشير جوجل إلى أن مستخدمي أندرويد يواجهون عددًا أقل من عمليات الاحتيال الناجحة مقارنة بمستخدمي آيفون، ما يبرز أهمية ميزة الحماية أثناء المكالمات.