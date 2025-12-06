ضبط شخص بتهمة النصب على مواطنين بالمحافظ الإلكترونية في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط متهم، مقيم بالقاهرة وله معلومات جنائية، بعد تورطه فى الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية مقابل أرباح مالية لم يف بها.

وأفاد الشاكى، مالك محل أجهزة كهربائية، بتضرره من المتهم الذى استولى على مبلغ مالى بزعم استثماره، ثم امتناع عن رد الأموال أو تحقيق الأرباح الموعودة.

وبالفحص تبين أن المتهم يزاول نشاطًا إجراميًا من خلال إيهام المواطنين بالعمل لدى إحدى شركات الدفع الإلكتروني وقدرته على استثمار أموالهم مقابل أرباح يومية، لكنه كان يغلق هاتفه مباشرة بعد تحصيل الأموال.

وعثر بحوزة المتهم على 4 هواتف محمولة وبطاقتين دفع إلكترونية، وفحصهم كشف عن أدلة تؤكد تورطه فى 3 وقائع أخرى مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيق لتحديد كافة أوجه نشاطه الإجرامي وملاحقة شركائه المحتملين.





