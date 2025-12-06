ضوء الشمس النادر يحول البحر الأبيض المتوسط إلى مرآة فضية.. صور

ما الذي يحدث على الإنترنت المظلم ولماذا لم يتم حظره؟

كتب- مصراوي

تمكن رائد فضاء من التقاط صورة فريدة تكشف عن مجموعة كبيرة من الظواهر المحيطية المخفية حول جزيرتي ميلوس وأنتيميلوس اليونانيتين بما في ذلك التيارات الدوارة العملاقة والموجات الداخلية النادرة بينما يحوّل ضوء الشمس سطح البحر إلى مرآة فضية دوارة.

وميض الشمس والانعكاس الفضي

وتحدث ظاهرة وميض الشمس عندما ينعكس ضوء الشمس عن سطح مائي مسطح مباشرة نحو مراقب يدور حول الأرض مثل قمر صناعي أو رائد فضاء، إذ يختلف هذا الانعكاس عن انعكاس الضوء المعتاد أثناء شروق أو غروب الشمس حيث يظهر على شكل بقعة فضية ضخمة تمتد لمئات الأميال المربعة ومن الفضاء تبدو ومضات الشمس وكأنها تتحرك مع دوران الأرض.

التيارات والدوامات تكشف التفاصيل

وتشير بيانات مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا إلى أن التيارات السطحية المدفوعة بالرياح والتيارات المحيطية العميقة والدوامات الدوارة تتسبب في ظهور خطوط متموجة ودوامات تقطع سطح البحر الفضي وعادةً ما تكون هذه المعالم غير مرئية من الفضاء لكنها تصبح واضحة أثناء وميض الشمس.

وتشمل الصورة دوامة عملاقة شرق ميلوس وخطا طويلا في أسفل يسار الصورة يُرجح أنه أثر سفينة كما تظهر مجموعة من الخطوط المتوازية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأنتيميلوس وهي موجات عمودية ضخمة تمر تحت سطح الماء ناتجة عن موجات الجاذبية التي تتحرك على الحدود بين طبقتين من المياه بدرجات حرارة وملوحة مختلفة.

أهمية الظاهرة للبحث العلمي

ورغم روعة ومضات الشمس فإنها تشكل تحدياً لعلماء البحار الذين يعتمدون على صور الأقمار الصناعية لمراقبة صحة المحيطات وغالبا ما يضطرون لإزالة هذه الانعكاسات رقميا ومع ذلك يمكن الاستفادة من أشعة الشمس لقياس الانسكابات النفطية بدقة أكبر لأن البترول يمتص الضوء بدلاً من عكسه إلى الفضاء.