20 صورة من توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الست

تصوير - أحمد مسعد

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الخاص لفيلم "الست" داخل إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

شهدت السجادة الحمراء حضور أبطال وصناع الفيلم السينمائي، احتفالا بعرض الفيلم في السينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وشهد العرض الخاص حضور نجوم الفيلم السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي، هبة عبدالعزيز، تامر نبيل، ومشاهير السوشيال ميديا والتيك توك، أبرزهم والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "الست" بطولة منى زكي

يأتي فيلم "الست" ليُسلط الضوء على المسيرة الفنية والإنسانية الحافلة لكوكب الشرق أم كلثوم، ويستعرض العمل السينمائي السيرة الذاتية لكوكب الشرق، متتبعًا خطوات صعودها منذ اللحظة التي تركت فيها قريتها البسيطة متوجهة إلى القاهرة، مدفوعةً بشغفها وحلمها في عالم الطرب والموسيقى.

فيلم الست، هو ثمرة تعاون جديد بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، بعد سلسلة من النجاحات المشتركة كان أبرزها فيلم "كيرة والجن". وتجسد دور أم كلثوم النجمة منى زكي، بمشاركة كوكبة لامعة من الفنانين، منهم محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف.