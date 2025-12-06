حكم قضائي ضد مساعدة هالة صدقي بتهمة سبّ وقذف الفنانة

كتب– أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بحبس المتهمة "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي، شهرًا وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بسبّ وقذف الفنانة والتشهير بها.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتهام "حسنة" بسبّ وقذف وتهديد وتشويه سمعة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف بينهما حول مبلغ جائزة برنامج "شكرًا مليون". وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

