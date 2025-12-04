إعلان

25 صورة نادرة تكشف أغرب لحظات التاريخ وتكشف غرابة الماضي

كتب : محمود الهواري

03:02 م 04/12/2025
نشر موقع 121clicks مجموعة من الصور التاريخية النادرة والغريبة التي تكشف عن لحظات فوضوية ومثيرة في الماضي، بعيدا عن التصوير التقليدي الذي تقدمه كتب التاريخ.

وتظهر الصور جانبا مختلفا من الحياة في العصور الماضية، من اختيارات أزياء غريبة إلى اختراعات تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة، وتجارب جريئة ولحظات يومية مليئة بالغرابة والذكاء والتهور.

بعض هذه الصور تبدو وكأنها من عالم بديل، مع تسريحات شعر درامية تتحدى الفيزياء، أو نماذج أولية لتقنيات مبكرة وكأنها من الخيال العلمي، أو لحظات من مهرجانات واستعراضات يظهر فيها الجميع بتصرفات غير متوقعة، إذ تعمل هذه اللقطات كآلات زمنية صغيرة، تجمد لحظات غريبة ونادرة من الماضي نادرًا ما نراها.

ويوضح الموقع أن هذه الصور لا تعلم التاريخ فقط، بل تظهر الإنسانية كذلك، بما تحمله من فكاهة وغرابة وإبداع وشخصية غالبا ما تغفلها الكتب المدرسية.

