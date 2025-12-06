14 صورة مذهلة لآخر "قمر بارد" في عام 2025

ما الذي يحدث على الإنترنت المظلم ولماذا لم يتم حظره؟

تمكن مصورو الفلك من توثيق مشاهد مذهلة لآخر "قمر بارد" في عام 2025، بعدما ارتفع في 4 ديسمبر متزامنا مع اقترابه من أقرب نقطة إلى الأرض في مداره الشهري.

وقد أتاح هذا البدر العملاق لمراقبي السماء فرصة مشاهدة عرض قمري مرتفع ومشرق، حيث توهج القمر بين نجوم كوكبة الثور في واحدة من أكثر ليالي ديسمبر لمعانا.

كان اكتمال القمر في ديسمبر هو الثالث ضمن سلسلة "الأقمار العملاقة" التي تحدث عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة من الأرض في دورانه الشهري، مما يجعله يبدو أكبر بنحو 14% وأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأصغر بدر في السنة، والذي يُعرف باسم "القمر الصغير".

وتدفق المصورون حول العالم لالتقاط "القمر البارد" المسمى نسبة لانخفاض درجات الحرارة في بدايات الشتاء أثناء ظهوره فوق الأفق الشرقي مساء 4 ديسمبر، قبل أن يصعد عاليا في سماء الخريف، إذ اختتم هذا البدر تقويم 2025 القمري بمشهد أخّاذ شكّل نهاية مبهرة للعام.