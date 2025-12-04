إعلان

25 صورة لأغرب المباني في العالم

كتب : محمود الهواري

02:39 م 04/12/2025
نشر موقع 121clicks ، مجموعة من أروع المباني الغريبة حول العالم، مصحوبة بـ 25 صورة مميزة تعكس إبداعها اللافت.

وتتبع معظم المباني النهج المعتاد: خطوط أنيقة، تصاميم عملية، ومراعاة الخصوصية، لكن بين الحين والآخر، يقرر المهندسون والمعماريون كسر القواعد والخروج عن المعتاد.

وبفضل هذه الجرأة، نشهد مبان رائعة تبدو وكأنها خرجت مباشرة من قصة مصورة أو حلم، حيث هذه الهياكل لا تكتفي بمهمتها العملية؛ بل تبرز الإبداع، تثير الفضول، وتتحدّى المارة فعليا ألا يحدقوا فيها.

بنيت بعض هذه المباني بحرية كاملة، حيث أُتيح للمعماريين التحليق خارج حدود المألوف، بينما تحولت مبانٍ أخرى من أهداف عملية إلى هياكل غير تقليدية، لتصبح نقاط جذب فوري للصور والنقد المعماري.

