25 صورة لأغرب المباني في العالم

نشر موقع 121clicks ، مجموعة من أروع المباني الغريبة حول العالم، مصحوبة بـ 25 صورة مميزة تعكس إبداعها اللافت.

وتتبع معظم المباني النهج المعتاد: خطوط أنيقة، تصاميم عملية، ومراعاة الخصوصية، لكن بين الحين والآخر، يقرر المهندسون والمعماريون كسر القواعد والخروج عن المعتاد.

وبفضل هذه الجرأة، نشهد مبان رائعة تبدو وكأنها خرجت مباشرة من قصة مصورة أو حلم، حيث هذه الهياكل لا تكتفي بمهمتها العملية؛ بل تبرز الإبداع، تثير الفضول، وتتحدّى المارة فعليا ألا يحدقوا فيها.

بنيت بعض هذه المباني بحرية كاملة، حيث أُتيح للمعماريين التحليق خارج حدود المألوف، بينما تحولت مبانٍ أخرى من أهداف عملية إلى هياكل غير تقليدية، لتصبح نقاط جذب فوري للصور والنقد المعماري.