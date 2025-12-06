آيفون يطرح 5 ميزات متقدمة لتعزيز الأمان والخصوصية.. تفاصيل

كتب- محمود الهواري

يطرح آيفون مجموعة من الميزات المتقدمة التي تمنح المستخدمين طبقة إضافية من الحماية والخصوصية، بعضها قد لا يعرفه الكثيرون رغم أهميته في صد محاولات الاختراق أو التتبع.

وبحسب تقرير نشره موقع Analytics Insight، إليك أبرز 5 ميزات تعزز أمانك الرقمي بشكل ملموس.

1- حماية الجهاز عند السرقة

ميزة Stolen Device Protection تضيف إجراءات صارمة عند محاولة تغيير إعدادات حساسة، حيث تفرض التحقق بالبصمة أو الوجه، إضافة إلى مهلة زمنية تصل لساعة قبل تنفيذ أي تعديل في الحساب.

ويأتي الهدف من هذه الميزة هو تعطيل اللصوص ومنح المستخدم وقتًا كافيًا لحماية بياناته.

2- حماية البيانات المتقدمة

ميزة Advanced Data Protection تمنح ملفاتك على iCloud، مثل النسخ الاحتياطية والصور والرسائل، تشفيرا كاملا من طرف إلى طرف، بحيث لا يستطيع أحد قراءة بياناتك سوى أنت، حتى شركة "أبل" نفسها.

3- شفافية تتبع التطبيقات

مع App Tracking Transparency يمكن للمستخدمين رفض أو السماح لتطبيقات تتبع نشاطهم عبر المواقع والخدمات. بضغطة زر واحدة، تمنع الإعلانات الموجهة والشركات من جمع بياناتك دون إذن منك.

4- التصفح الخاص المعزز

ميزة Private Relay المتاحة لمشتركي iCloud+ تخفي عنوان الـ IP الخاص بك وتشفر حركة التصفح في "سفاري" عبر خوادم مزدوجة، ما يمنع المواقع ومزودي الخدمة من تتبعك أو إنشاء ملف تعريف عنك.

5- فلتر ذكي للصور غير اللائقة

ميزة Sensitive Content Warning تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الصور غير المناسبة في الرسائل أو عبر AirDrop، ثم تقوم بطمسها تلقائيا قبل عرضها، لتتيح للمستخدم حرية الاختيار بين مشاهدة الصورة أو تجاهلها.