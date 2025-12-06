"طعن وإطلاق نار".. قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين بقتل شاب طعنًا في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، إلى جلسة 2 فبراير 2026، لاستكمال نظر القضية.

وجاء القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.

وتعود أحداث القضية إلى 12 سبتمبر 2023، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد.م.ا (20 سنة)، محمود.م (20 سنة)، حسن.ر (حسن السني)، وأسامة.ص.إ (أسامة الحرز) للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 12922 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المجني عليه كريم بيومي إبراهيم، بعد التخطيط وإعداد سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه وباغتوه بعدة طعنات أودت بحياته، كما أطلقوا عليه عيارًا ناريًا.