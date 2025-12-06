آبل تكشف عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر آب ستور لعام 2025
كتب- محمود الهواري:
أعلنت شركة آبل عن قائمة التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز متجر "آب ستور" لعام 2025 بعد أن كشفت الشهر الماضي عن القائمة النهائية للترشيحات.
وتكرم آبل هذا العام 17 تطبيقا ولعبة تقديرا لما وصفته بـ "الابتكار التقني والتأثير الثقافي الطويل الأمد"، مشيرة إلى أن اختيار الفائزين جاء من محرري المتجر بناء على معايير تشمل الابتكار الاستثنائي وتجربة المستخدم وجودة التصميم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك: "في كل عام نستلهم الطرق التي يحوّل بها المطورون أفضل أفكارهم إلى تجارب مبتكرة تثري حياة الناس.
ويجسد الفائزون هذا العام الإبداع والتميز الذي يُعرف به متجر آب ستور ويبرهنون على التأثير العميق للتطبيقات والألعاب العالمية المستوى في حياة المستخدمين حول العالم".
أفضل التطبيقات لعام 2025
أفضل تطبيق لآيفون: تطبيق تنظيم المهام بالذكاء الاصطناعي Tiimo
أفضل تطبيق لآيباد: تطبيق تحرير الفيديو Detail
أفضل تطبيق لماك: تطبيق الكتابة الأكاديمية Essayist
أفضل تطبيق لنظارة Apple Vision Pro: تطبيق مشاهدة الفيديو Explore POV
أفضل تطبيق لساعة آبل: التطبيق الرياضي Strava
أفضل تطبيق لتلفاز آبل Apple TV: تطبيق البث HBO Max
أفضل الألعاب لعام 2025
أفضل لعبة لآيفون: Pokémon TCG Pocket
أفضل لعبة لآيباد: DREDGE
أفضل لعبة لماك: Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition
أفضل لعبة لنظارة فيجن برو: Porta Nubi
أفضل لعبة في منصة آبل آركيد: WHAT THE CLASH