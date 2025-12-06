آبل تكشف عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر آب ستور لعام 2025

أعلنت شركة آبل عن قائمة التطبيقات والألعاب الفائزة بجوائز متجر "آب ستور" لعام 2025 بعد أن كشفت الشهر الماضي عن القائمة النهائية للترشيحات.

وتكرم آبل هذا العام 17 تطبيقا ولعبة تقديرا لما وصفته بـ "الابتكار التقني والتأثير الثقافي الطويل الأمد"، مشيرة إلى أن اختيار الفائزين جاء من محرري المتجر بناء على معايير تشمل الابتكار الاستثنائي وتجربة المستخدم وجودة التصميم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك: "في كل عام نستلهم الطرق التي يحوّل بها المطورون أفضل أفكارهم إلى تجارب مبتكرة تثري حياة الناس.

ويجسد الفائزون هذا العام الإبداع والتميز الذي يُعرف به متجر آب ستور ويبرهنون على التأثير العميق للتطبيقات والألعاب العالمية المستوى في حياة المستخدمين حول العالم".

أفضل التطبيقات لعام 2025

أفضل تطبيق لآيفون: تطبيق تنظيم المهام بالذكاء الاصطناعي Tiimo

أفضل تطبيق لآيباد: تطبيق تحرير الفيديو Detail

أفضل تطبيق لماك: تطبيق الكتابة الأكاديمية Essayist

أفضل تطبيق لنظارة Apple Vision Pro: تطبيق مشاهدة الفيديو Explore POV

أفضل تطبيق لساعة آبل: التطبيق الرياضي Strava

أفضل تطبيق لتلفاز آبل Apple TV: تطبيق البث HBO Max

أفضل الألعاب لعام 2025

أفضل لعبة لآيفون: Pokémon TCG Pocket

أفضل لعبة لآيباد: DREDGE

أفضل لعبة لماك: Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition

أفضل لعبة لنظارة فيجن برو: Porta Nubi

أفضل لعبة في منصة آبل آركيد: WHAT THE CLASH