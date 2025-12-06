ChatGPT في مواجهة Gemini.. من يقود سوق روبوتات الدردشة الذكية؟

تمكن ChatGPT، روبوت الدردشة الذكي المملوك لشركة OpenAI، من الاحتفاظ بمكانته كالرائد في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث يمثل نحو 50% من عمليات التنزيل العالمية و55% من المستخدمين النشطين شهريًا على مستوى العالم.

وعلى الرغم من احتفاظ "شات جي بي تي"، بمكانته بدأت مؤشرات السوق تظهر تباطؤا في نمو التطبيق، في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق Gemini من Google في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد التنزيلات وعدد المستخدمين النشطين والوقت المستغرق في الاستخدام.

وبحسب موقع تك كرانش، تشير البيانات الجديدة إلى أن Gemini بدأ يتفوق على ChatGPT في معدلات النمو الشهرية، إذ شهد ChatGPT ارتفاعا سنويا في عدد المستخدمين النشطين بنسبة 180% اعتبارا من نوفمبر 2025، بينما سجل Gemini نموًا بنسبة 170%.

لكن بين أغسطس ونوفمبر، ارتفع عدد مستخدمي ChatGPT النشطين عالميًا بنسبة 6% فقط ليصل إلى نحو 810 ملايين مستخدم، ما قد يشير إلى قرب سوق روبوتات الدردشة من مرحلة التشبع، بحسب شركة Sensor Tower.

في المقابل، زاد عدد مستخدمي Gemini النشطين عالميا بنسبة 30% خلال الفترة نفسها، مدعوما بإطلاق نموذج توليد الصور الجديد Nano Banana. كما أتاح التكامل المباشر مع أندرويد في الولايات المتحدة زيادة التفاعل بمعدل يزيد عن الضعفين مقارنة باستخدام تطبيق الجوال، ما يمنح Google ميزة تنافسية على المستوى العالمي.

التنافس يشتد بين روبوتات الدردشة

تزيد Gemini حصتها في سوق روبوتات الدردشة مقارنة بجميع التطبيقات الرائدة مثل ChatGPT وCopilot وClaude وPerplexity وBard.

وخلال الأشهر السبعة الماضية (مايو-نوفمبر 2025)، زادت حصتها من المستخدمين النشطين عالميًا بثلاث نقاط مئوية، في حين انخفضت حصة ChatGPT بنفس الفترة ثلاث نقاط مئوية.

التحديات لا تتوقف عند Gemini، إذ شهد كل من Perplexity وClaude نموًا كبيرًا، بنسبة 370% و190% على التوالي خلال 2025.

بينما سجل ChatGPT نموا في التنزيلات بنسبة 85% على أساس سنوي، أقل من متوسط نمو السوق البالغ 110%. وشهدت Perplexity وGemini أكبر معدلات نمو، بنسبة 215% و190% على التوالي.

وأفادت Sensor Tower أن الوقت الذي يقضيه مستخدمو Gemini على التطبيق تضاعف خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 11 دقيقة يوميًا في نوفمبر، بزيادة 120% عن مارس، مدفوعا بشكل رئيسي بنجاح نموذج Nano Banana. بالمقابل، لم يرتفع معدل الوقت اليومي لمستخدمي ChatGPT سوى بنسبة 6% خلال الفترة نفسها، بل سجل انخفاضا بنسبة 10% في نوفمبر مقارنة بيوليو.

هل ينجح OpenAI في العودة؟

بينما تشير البيانات الحالية إلى أن Google قد بدأت تضيق الفجوة مع ChatGPT، إلا أن جزءًا كبيرًا من مكاسب Gemini الأخيرة يعود إلى نموذج Nano Banana.

ويظل السؤال قائما حول ما إذا كانت OpenAI قادرة على استعادة الزخم نفسه عند إطلاق منتجات جديدة تحقق تأثيرا مماثلا.