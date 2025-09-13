آيفون 17 برو ماكس.. ماذا يقدم أغلى هاتف في تاريخ آبل؟

كتب- محمود الهواري:

مساء الثلاثاء الماضي كشفت شركة آبل رسميا عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة التي تضم أربعة إصدارات من بينها الأغلى في تاريخ الشركة "آيفون 17 برو ماكس" بسعة تخزين قياسية 2 تيرابايت وسعر يصل إلى 2000 دولار.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها آبل هاتفا بهذه السعة الضخمة التي تمنح المستخدمين إمكانية تخزين كميات كبيرة من الصور والفيديوهات عالية الجودة بدقة 4K و8K، إضافة إلى تسجيل محتوى احترافي دون الاعتماد المستمر على التخزين السحابي أو الأقراص الخارجية.

وبالرغم من القفزة الكبيرة في سعة التخزين أبقت آبل على أسعار بقية الإصدارات كما هي مقارنة بسلسلة آيفون 16، لكنها رفعت السعة الأساسية للنسخة القياسية إلى 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت بنفس السعر البالغ 800 دولار.

ويأتي آيفون 17 برو ماكس بمعالج A19 Pro الجديد مع شاشة OLED قياس 6.9 بوصات بمعدل تحديث متغير حتى 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 8 مرات وكاميرا أمامية محسنة بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage، فضلا عن أطول عمر بطارية في تاريخ آيفون يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو.

وتبدأ الطلبات المسبقة على سلسلة آيفون 17 يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 على أن تتاح رسميا في المتاجر وتصل إلى العملاء اعتبارا من 19 سبتمبر.





