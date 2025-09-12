إعلان

ألبانيا تعين أول وزير افتراضي في العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي

07:46 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

ألبانيا تعين أول وزير افتراضي في العالم يعتمد على

وكالات

أعلنت ألبانيا عن تعيين أول وزير افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أُطلق عليه اسم “دييلا”، ليتولى مسؤولية إدارة منظومة المشتريات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، أن “دييلا يمثل أول عضو حكومي غير مادي، وهو كيان افتراضي بالكامل قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء نظام مشتريات مضاد تماماً للفساد.

ويعمل نموذج “دييلا” بالفعل ضمن المنصة الرقمية الحكومية e-Albania، التي تتيح الوصول إلى الغالبية العظمى من الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتجربة ألبانيا السابقة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بما في ذلك المراقبة البصرية لمكافحة البناء غير القانوني في المناطق الحضرية، وكشف مواقع إنتاج المخدرات في المناطق الريفية النائية.

ألبانيا أول وزير افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي دييلا رئيس الوزراء الألباني إيدي راما
