"زد تي إي" تطلق هاتفها الذكي Nubia Air النحيف

أعلنت شركة "زد تي إي" عن إطلاق هاتفها الذكي Nubia Air الجديد، الذي يمتاز بالنحافة؛ حيث يبلغ سُمكه 9ر5 ملم فقط، بينما يبلغ وزنه 172 جراما فقط.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Nubia Air الجديد يأتي بشاشة AMOLED بحجم 78ر6 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2720 × 1224 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز، أما شدة سطوع HDR القصوى فتبلغ 4500 نيت.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Unisoc T8300 ثماني الأنوية، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي. كما تم تجهيز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة.

ويتمتع الهاتف الذكي Nubia Air الجديد بمقاومة الغبار والماء وفقا لفئتي الحماية IP68 وIP69، ويتوفر باللون Titanium Black (أسود ) أو Titanium Desert (ذهبي).