وداعا للشريحة التقليدية.. آبل تفاجئ مستخدمي آيفون 17

كتب- محمود الهواري:

في خطوة جديدة ضمن إستراتيجيتها للتخلي عن الشرائح التقليدية، أعلنت شركة آبل أن هواتفها الجديدة آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس ستطرح في دول الخليج العربي بدعم حصري لتقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM)، من دون منفذ للشريحة التقليدية من نوع nano-SIM.

وأوضحت الشركة أن التغيير سيُطبق في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان بالتزامن مع إطلاق آيفون 17 خلال سبتمبر الجاري، لتصبح تلك الأسواق أولى الوجهات الإقليمية لتطبيق سياسة آبل الجديدة.

وتقول آبل إن إزالة منفذ الشريحة التقليدية يتيح زيادة حجم البطارية وتعزيز مستوى الأمان، إذ يصعب نزع الشريحة الإلكترونية في حال فقدان الهاتف أو سرقته. كما تدعم الأجهزة الجديدة إدارة ما لا يقل عن 8 شرائح eSIM في جهاز واحد، ما يسهّل الانتقال بين شركات الاتصالات محليًا ودوليًا.

لكن الشركة تدرك أن المستخدمين قد يواجهون بعض التحديات العملية مع التقنية الجديدة، خاصةً مع استمرار اعتماد الكثيرين على الشرائح التقليدية أثناء السفر أو اختلاف رسوم وخدمات eSIM بين شركات الاتصالات.

يُشار إلى أن آبل بدأت التخلي عن منفذ الشريحة التقليدية في الولايات المتحدة منذ سلسلة آيفون 14 عام 2022، وتوسّع الآن هذا التوجه ليشمل كندا واليابان والمكسيك إلى جانب دول الخليج، في حين ستبقى بعض الأسواق الأخرى تدعم الشريحتين التقليدية والإلكترونية معًا.

أما هاتف آيفون آير (iPhone Air) الجديد الفائق النحافة فسوف يُطرح عالميًا بدعم حصري لتقنية eSIM من دون أي منفذ للشريحة التقليدية.