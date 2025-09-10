آبل توقف بيع بعض الأجهزة القديمة بالتزامن مع إطلاق آيفون 17

كتب- محمود الهواري:

بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 وساعاتها الذكية الجديدة، أعلنت شركة آبل إيقاف بيع عدد من أجهزتها السابقة، في خطوة تهدف إلى تبسيط خط الإنتاج والتركيز على أحدث الإصدارات.

إيقاف آيفون 15 وآيفون 16 برو

أوقفت آبل رسميا بيع هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، إلى جانب آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، مع الإبقاء على هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس بأسعار تبدأ من 700 دولار، بينما يبدأ سعر آيفون 17 الجديد من 800 دولار.

وكانت إصدارات آيفون 15 قد أدخلت لأول مرة ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island إلى هواتف آيفون الأساسية واعتمدت منفذ USB-C، فيما تميزت سلسلة آيفون 16 برو بمعالج A18 Pro وعدسات مكبرة حتى 5 مرات.

الساعات الذكية

أنهت الشركة رسميا بيع كل من Apple Watch SE 2 وApple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 2، لتحل محلها الإصدارات الأحدث Apple Watch SE 3 وSeries 11 وUltra 3.

وجاءت هذه الخطوة بعد أعوام من إطلاق النماذج السابقة التي اشتهرت بتطورات مهمة مثل شريحة S9، الشاشة فائقة السطوع، وميزة الإيماءة النقر المزدوج Double Tap.

توجه نحو تحديث أسرع للأجهزة

تركز آبل حاليا على أحدث الإصدارات من هواتف آيفون 17 وساعاتها الذكية الجديدة، في إشارة واضحة إلى سعيها لتسريع دورة استبدال الأجهزة وتحديث تقنياتها باستمرار.

توافر محدود لدى الموزعين

رغم وقف البيع عبر متجر آبل الرسمي، قد تظل بعض إصدارات آيفون 15 وآيفون 16 برو وساعات آبل المتوقفة متوفرة لفترة محدودة لدى الموزعين المعتمدين والمتاجر الكبرى التي تمتلك مخزونًا منها، مع إمكانية طرحها بأسعار أقل قبل نفادها من الأسواق.

استمرار الدعم الفني والتحديثات

أكدت آبل أن وقف البيع لا يعني توقف الدعم الفني أو التحديثات البرمجية لهذه الأجهزة، حيث ستظل الشركة توفر خدماتها المعتادة لمستخدمي الإصدارات السابقة.