إعلان

شاومي تطلق سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة

01:13 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شركة شاومي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة، التي تم تصميمها للاستخدام مع الحواسيب الشخصية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة لا تتيح نقل الصوت عبر منفذ USB أو منفذ التوصيل التقليدي، بل أيضا عبر تقنية Bluetooth 5.3، ومن ثم يمكن على سبيل المثال نقل الصوت من الهاتف الذكي.

وتم تزويد السماعة بمشغلي صوت جهير سلبيين ومشغلين بقدرة 10 وات، كما أنها تشتمل على ميكروفون مدمج، مع إمكانية توصيل الميكروفونات عبر منفذ توصيل، بالإضافة إلى إضاءة RGB، والتي يمكن مزامنتها مع الموسيقى المشغلة.

وتشتمل السماعة Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة على أزرار للاستعمال، بالإضافة إلى زر تحكم دوار يتيح التحكم بسهولة في مستوى الصوت، وهي تتوفر بلونين، هما: الأسود بلون الجرافيت (graphite black) والفضي الميتالك (metallic silver).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة شاومي سماعتها الحواسيب الشخصية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح