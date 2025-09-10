شاومي تطلق سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة

(د ب أ)

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة، التي تم تصميمها للاستخدام مع الحواسيب الشخصية.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعتها Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة لا تتيح نقل الصوت عبر منفذ USB أو منفذ التوصيل التقليدي، بل أيضا عبر تقنية Bluetooth 5.3، ومن ثم يمكن على سبيل المثال نقل الصوت من الهاتف الذكي.

وتم تزويد السماعة بمشغلي صوت جهير سلبيين ومشغلين بقدرة 10 وات، كما أنها تشتمل على ميكروفون مدمج، مع إمكانية توصيل الميكروفونات عبر منفذ توصيل، بالإضافة إلى إضاءة RGB، والتي يمكن مزامنتها مع الموسيقى المشغلة.

وتشتمل السماعة Redmi Computer Speaker 2 Pro الجديدة على أزرار للاستعمال، بالإضافة إلى زر تحكم دوار يتيح التحكم بسهولة في مستوى الصوت، وهي تتوفر بلونين، هما: الأسود بلون الجرافيت (graphite black) والفضي الميتالك (metallic silver).