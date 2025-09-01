17 صورة لأطول برج مهجور في الصين بعد أنباء استئناف البناء

كتب- محمود الهواري:

بعد نحو عقد من التوقف، يعود الحديث عن أطول ناطحة سحاب غير مأهولة في العالم في الصين، مع توقعات باستئناف أعمال البناء قريبا.

وشد مبنى برج جولدين فاينانس 117، الذي أصبح رمزا لمشاكل سوق العقارات في الصين، الأنظار مرة أخرى وسط تكهنات حول مصيره المستقبلي وتأثيره على ثقة المستثمرين.

ما هو برج جولدين فاينانس 117؟

يقع برج جولدين فاينانس 117 في مدينة تيانجين الصينية، ويبلغ ارتفاعه 1959 قدما، حيث صمم المبنى من قبل مجموعة بي آند تي، شركة مقرها هونغ كونغ، وكان جزءا من مشروع جولدين متروبوليتان متعدد الاستخدامات مخصص للفئة الثرية، يضم مساحات سكنية وفندقية وتجارية.

وبدأ البناء في برج جولدين فاينانس 117 عام 2008 وكان من المتوقع أن يستكمل عام 2014 ليصبح أطول مبنى في الصين، لكنه توقف في 2010 بسبب الركود الاقتصادي الكبير، قبل أن يتم استئناف البناء في 2011، لكن المبنى توقف مجددا بعد اكتمال هيكله في 2015، وظل مهجورا على مدار العقد الماضي.

وصنفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في سبتمبر 2015، برج جولدين فاينانس 117 كناطحة سحاب مهجورة في تيانجين، الصين، وأطول مبنى مهجور في العالم.

وتخلف المشروع عن إتمامه جاء نتيجة صعوبات مالية شديدة لشركة جولدين بروبرتيز بعد انهيار سوق الأسهم الصينية في 2015، مما حول المبنى إلى رمز لمشاكل العقارات غير المكتملة التي انتشرت في أنحاء الصين نتيجة الإفراط في الاستثمار والاقتراض المتهور.

وفقا لتقارير شبكة CNN، من المتوقع الآن أن يستكمل بناء البرج في 2027، وسط إشارات إلى استثمار الحكومة وإعادة هيكلة الديون للمساعدة في إحياء المشروع.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان المبنى سيبقى متعدد الاستخدامات كما خطط له، أو إذا كان المستثمرون الجدد سيغيرون وظيفته.

وبالرغم من أنه كان من المقرر أن يصبح أطول مبنى في الصين، فإن جولدين فاينانس 117 عند اكتماله سيكون ثالث أطول برج في الصين بعد برج شنغهاي ومركز بينغ آن المالي الدولي.