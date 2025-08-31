هل ينافسChatGPT؟ .. السعودية تطلق منصة محادثة عربية بالذكاء الاصطناعي

وكالات

أعلنت شركة "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق تطبيق المحادثة التفاعلي "هيوماين تشات"، المدعوم بالنموذج اللغوي العربي "علام 34B"، في خطوة تعد الأولى من نوعها لبناء قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

ويتوفر التطبيق عبر الويب ونظامي iOS وأندرويد، وسيُطرح أولا في المملكة العربية السعودية قبل التوسع لاحقا إلى منطقة الشرق الأوسط ثم الأسواق العالمية.

ويعد التطبيق، المصمم خصيصا للمتحدثين بالعربية، خطوة مهمة نحو بناء تقنيات ذكاء اصطناعي محلية تراعي الخصوصية الثقافية وتدعم التكافؤ اللغوي، مع تعزيز تنافسية المملكة عالميا في هذا القطاع.

ويستهدف "هيوماين تشات" أكثر من 400 مليون ناطق بالعربية وملياري مسلم حول العالم، ممن لم تتم تلبية احتياجاتهم بشكل كاف في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ويقدم التطبيق مزايا تشمل: البحث الفوري عبر الإنترنت، الإدخال الصوتي بمختلف اللهجات العربية، التبديل السلس بين العربية والإنجليزية، مشاركة المحادثات، مع التزام كامل بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي من خلال استضافته محليا على بنية تحتية سعودية.