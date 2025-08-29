اكتشاف كوكب عملاق جائع يلتهم المواد المحيطة بنجم فتي

وكالات

اكتشف علماء الفلك كوكبا غازيا عملاقا في مراحله الأولى جائع يلتهم المواد المحيطة بنجم فتي يبعد حوالي 430 سنة ضوئية عن الأرض.

ويقدر عمر الكوكب، الذي أطلق عليه اسم WISPIT 2b، بنحو 5 ملايين سنة فقط، أي أنه ما يزال في مرحلة الطفولة الكونية مقارنة بعمر نظامنا الشمسي الذي يبلغ 4.6 مليار سنة.

وبحسب ما نشرته مجلة The Astrophysical Journal Letters في ورقتين بحثيتين بتاريخ 26 أغسطس، فإن WISPIT 2b يعد أول كوكب مؤكد يكتشف داخل قرص كوكبي متعدد الحلقات، وهو نوع من الأقراص التي تحتوي على فجوات وقنوات تشبه أخاديد أسطوانة الفينيل، ما يجعله حالة استثنائية لدراسة كيفية تكون الكواكب.

تفاصيل الاكتشاف

تمكن فريق بحثي دولي من التقاط صورة للكوكب باستخدام التلسكوب العملاق جدا (VLT) في صحراء أتاكاما بتشيلي، ليصبح ثاني كوكب وليد يتم رصده حول نجم يشبه شمسنا في مراحلها الأولى.

ويظهر الرصد أن الكوكب يحفر قناة داخل القرص الكوكبي المحيط بنجمه WISPIT 2، جامعًا المواد كما لو كان "باك مان" كونيا إذ يبلغ عرض القرص الكوكبي نحو 380 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

قالت ريشيل فان كابيلفين، الباحثة في جامعة لايدن وقائدة الفريق: "كان اكتشاف هذا الكوكب تجربة مذهلة، لقد كنا محظوظين للغاية. لم نتوقع أن نجد نظاما بهذا الثراء في منطقة لم تدرس جيدا من قبل، ومن المرجح أن يصبح هذا النظام معيارا للأبحاث المستقبلية."

من جانبه، أوضح كريستيان جينسكي من جامعة غالواي أن الرصد الأولي كشف عن قرص غبار متعدد الحلقات بشكل غير متوقع، وهو ما دفع الفريق لطلب ملاحظات إضافية أكدت وجود الكوكب.

وأضاف: "التقاط صور لمثل هذه الكواكب المتشكلة مهمة بالغة الصعوبة، لكنها تمنحنا نافذة فريدة لفهم أسباب تنوع أنظمة الكواكب الخارجية واختلافها عن نظامنا الشمسي."

كشفت ملاحظات إضافية أجراها فريق مستقل من جامعة أريزونا باستخدام الضوء البصري أن WISPIT 2b ما يزال في طور جمع المواد، مما يعزز فكرة أنه كوكب وليد في مرحلة النمو.

ويرى الباحثون أن دراسة هذا النظام ستساعد في تفسير العمليات التي تقود إلى تكوين الكواكب العملاقة، وربما تفتح الطريق لفهم أعمق لتنوع الأنظمة الكوكبية في المجرة.

وقال جيك بيرن، طالب الماجستير في جامعة غالواي وعضو الفريق البحثي: "لم أصدق أنه اكتشاف حقيقي عندما شاهدت الصورة لأول مرة. إنه اكتشاف كبير سيشعل نقاشًا واسعًا في الأوساط العلمية حول تكوين الكواكب".





