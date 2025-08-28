إعلان

كوريا الجنوبية تحظر استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول

03:50 م الخميس 28 أغسطس 2025

الهواتف الذكية

وكالات

أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية قانونا جديدا يقضي بمنع استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى داخل الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة، على أن يبدأ تطبيقه رسميا عام 2026، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وينص القانون على حظر هذه الأجهزة خلال ساعات الدروس فقط، مع منح مديري المدارس والمعلمين صلاحية منع الطلاب من حمل الهواتف أو استخدامها داخل الحرم المدرسي، مع استثناءات لحالات الطوارئ أو الأغراض التعليمية، دون فرض عقوبات محددة على المخالفين.

وتأتي الخطوة بعد أن فرضت معظم المدارس في البلاد منذ عام 2023 قيودا مماثلة استنادا إلى توجيهات حكومية، ليصبح الحظر الجديد ملزما على المستوى الوطني.

وأظهرت دراسة حكومية عام 2024 أن نحو ربع سكان كوريا الجنوبية يواجهون صعوبة في التحكم باستخدام هواتفهم الذكية رغم آثارها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، فيما بلغت النسبة 43% بين الأطفال والمراهقين.

كوريا الجنوبية الهواتف الذكية والأجهزة الذكية
