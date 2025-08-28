جوجل تلزم بتوثيق الهوية قبل تحميل التطبيقات على أندرويد

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة أمان جديدة إلى نظام أندرويد، تلزم المطورين بتوثيق هويتهم قبل السماح للمستخدمين بتحميل تطبيقاتهم عبر التثبيت الجانبي (Sideloading) من خارج متجر "جوجل بلاي".

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت بعد تحليلات أظهرت أن التطبيقات المحملة من مصادر خارجية تحتوي على برمجيات خبيثة بمعدل يفوق بنحو 50 مرة التطبيقات المتوفرة عبر متجرها الرسمي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستخدمين من محاولات الاحتيال والبرمجيات الضارة التي تنشرها جهات غير موثوقة.

وبحسب جوجل، لن يُثبّت أي تطبيق على الأجهزة العاملة بنسخ أندرويد المعتمدة إلا إذا سجل المطور هويته وتم التحقق منها من قبل الشركة.

ولخدمة المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم خارج متجر "جوجل بلاي"، ستوفر الشركة منصة جديدة باسم Android Developer Console لتسهيل عملية التحقق وتسجيل أسماء الحزم الخاصة بالتطبيقات.

وشبهت جوجل عملية التحقق بـ"فحص الهوية في المطارات"، مؤكدة أن الإجراء يقتصر على التأكد من هوية المطورين دون مراجعة محتوى التطبيقات نفسها، وأنه لن يقيّد حرية نشر التطبيقات في متاجر أخرى غير "جوجل بلاي".

وسيبدأ تطبيق شرط التحقق من الهوية تدريجيا في أواخر 2026 في كل من البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، على أن يتم التوسع عالميا لاحقا وفق ما أعلنت الشركة.