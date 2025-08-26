إطلاق مكنسة روبوتية تغطي مساحة 1000 متر مربع من "إيكوفاكس"

(د ب أ)

أعلنت شركة "إيكوفاكس" (Ecovacs) عن إطلاق المكنسة الروبوتية Deebot X11 الجديدة، التي تغطي مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها في المباني التجارية الصغيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الروبوتية Deebot X11 الجديدة تأتي مزودة بقاعدة أساسية مع وصلة ثابتة بالماء، ولا تعتمد على ممسحة دوارة، ولكن تستخدم أسطوانة مسح واحدة يتم مسحها باستمرار وتزويدها بالماء النقي أثناء التنظيف. وتدور أسطوانة المسح Ozmo Roller 2.0 بسرعة 200 لفة في الدقيقة.

وتعمل المكنسة الروبوتية بقوة شفط تصل إلى 24800 باسكال، وهو ما يعادل 60 وات، بينما تعمل تقنية ZeroTangle 3.0 على عدم انسداد المكنسة الروبوتية بسبب الشعر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 6400 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بنسبة 6% في ثلاث دقائق فقط.

وأشارت "إيكوفاكس" إلى أنه يتم توريد المكنسة الروبوتية Deebot X11 مع قاعدة أساسية وخزانات ووصلات ثابتة للخزانات، وتدعم القاعدة الأساسية وظيفة التنظيف الذاتي للمكنسة الروبوتية بواسطة الماء الساخن بدرجة حرارة 60 مئوية، وتتم عملية التجفيف بواسطة الهواء الساخن.