تشبه الكائنات الفضائية.. تعرف على أغرب حشرات حول العالم (صور)

تنتشر حول العالم مجموعة من الحشرات، تصنف على أنها الأغرب في علم الحشرات، لأن لكل حشرة صفة تجعلها أكثر تميزًا عن أقرانها، سواء في الشكل أو اللون أو الحجم.

وبحسب موقع "listverse"، إليك أغرب الحشرات الموجودة حول العالم.

يرقة عثة القط

تعد اليرقات من أكثر الكائنات هشاشة، لذا تعتمد على الحيل الدفاعية للبقاء على قيد الحياة، تتشكل على رأسها ما يشبه وجهًا مخيفًا بعيون سوداء وفم مفتوح، يوحي بأنها كائن فترس وعند لمسها، تُدير هذا "الوجه" فورًا نحو مصدر التهديد، في مشهد مرعب كفيل بردع معظم المفترسات.

يرقة فراشة كاليتا الحريرية(Eupackardia calleta)

تعرف بألوانها الصارخة وأشواكها الحادة، تعتبر يرقة كاليتا الحريرية واحدة من أكثر اليرقات غرابة ونفورًا للمفترسات، حيث يختلف شكلها ولونها باختلاف العمر والبيئة، وتنتشر في جنوب الولايات المتحدة، وتتغذى أساسًا على نبات الفاصوليا المكسيكية.

ذبابة العقرب

رغم مظهرها المخيف الذي يوحي بلدغة سامة، فإن "إبرة" ذبابة العقرب ليست سوى عضو تناسلي للذكر، تنتشر هذه الحشرة في أنحاء العالم، وتعد من أقدم الحشرات، ويعتقد أنها من أسلاف العث والفراشات الحديثة.

يرقة فراشة الإمبراطور ذات الذيل"بوليورا بيروس"

تبدو هذه اليرقة عادية من الجسد، لكن رأسها غريب، تبرز منه أربعة قرون صلبة تشبه قرون الديناصورات على شكل صغير، وتنتشر على الساحل الشرقي لأستراليا، وتفقس في أواخر مارس بعد أن تضع الفراشات بيضها على أشجار إيلاوارا فليم.

يرقة فراشة ذيل السنونو

بينما تعرف فراشة ذيل السنونو بجمالها اللافت، تتميز يرقاتها بمظهر مخيف وألوان تحذيرية قوية، و تتغذى على نباتات سامة وتحتفظ بسمومها داخل أجسامها، ما يجعل ألوانها الزاهية رسالة واضحة للمفترسات، وتعيش في مجموعات صغيرة قبل أن تنعزل مع اقتراب مرحلة التحول.