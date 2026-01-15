إعلان

ناسا تجلي 4 رواد فضاء وتعيدهم إلى الأرض لظروف صحية- فيديو

كتب : مصراوي

02:13 م 15/01/2026 تعديل في 03:58 م

ناسا تجلي 4 رواد فضاء وتعيدهم إلى الأرض لظروف صحية

واشنطن - (د ب أ)

لأول مرة في تاريخ محطة الفضاء الدولية، أعادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) طاقما يضم أربعة رواد فضاء إلى الأرض، قبل الموعد المحدد لعودتهم، "لأسباب صحية".

وأظهرت صور بث حي من (ناسا) هبوط رواد الفضاء، اليوم الخميس، في مياه المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا، تمام الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، على متن كبسولة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وكان رواد الفضاء، الأمريكيان زينا كاردمان ومايكل فينكي، والياباني كيميا يوي، والروسي أوليج بلاتونوف، على متن محطة الفضاء الدولية منذ بداية أغسطس الماضي، وكان من المفترض أن يبقوا هناك لبضعة أسابيع أخرى.

وبعد أقل من ساعة من هبوط رواد الفضاء، تم إخراج الأربعة من الكبسولة واحدا تلو الآخر، وسط هتافات وتصفيق العاملين في "سبيس إكس".

ورفضت (ناسا) الكشف عن هوية رائد الفضاء الذي كان بحاجة للرعاية الطبية، كما امتنعت عن الإفصاح عن طبيعة المشكلة الصحية.

ناسا تجلي 4 رواد فضاء محطة الفضاء الدولية ناسا

