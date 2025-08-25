تجنبها.. طرق شحن الهواتف الذكية التي قد تضر بالبطارية

وكالات

حذر خبراء تكنولوجيا المعلومات من شحن بطاريات الهواتف الذكية داخل السيارة، مشيرين إلى أن بطاريات الليثيوم أيون، رغم كفاءتها العالية، تمتلك قدرة محدودة على الاحتفاظ بالشحن، ما يؤدي مع الوقت إلى تراجع عمر البطارية وأدائها.

وأوضح الخبراء أن التغيرات في الجهد الكهربائي أثناء الشحن داخل السيارة قد تؤثر سلبا على البطارية على المدى الطويل، مؤكدين أن الطريقة المثلى للشحن تكون عندما تنخفض البطارية إلى 20–30% وفصل الشاحن عند 80–90%.

وأضافوا أن شحن الهاتف من 0 إلى 100% وتركه متصلا بالشاحن بعد امتلاء البطارية قد يفاقم تدهور حالتها.

كما نبه الخبراء إلى مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، محذرين من ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة، إذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.