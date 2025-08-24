فريق صيني يستكشف الآثار التاريخية لمعبد الإلهة سخمت في مصر

(د ب أ)

من المقرر أن يبدأ فريق صيني بقيادة متحف شنغهاي، مشروعا بحثيا أثريا مشتركا مع مصر في أكتوبر المقبل، عند أطلال معبد الإلهة سخمت على الضفة الغربية لنهر النيل.

ويعد المعبد جزءا من موقع ممفيس الأثري العتيق، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 5100 عام، والذي كان يمثل آنذاك عاصمة لمصر القديمة وموطن الإله بتاح.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الأحد، بأن هذا التعاون يمثل بالنسبة لبكين مسعى أكاديميا وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقول خبراء دوليون إنه من الممكن أن تقدم مشاركة الصين رؤى جديدة في التاريخ المصري، "وأن تتحدى هيمنة الغرب طويلة الأمد على علم المصريات"، بحسب ما أوردته الصحيفة الصينية.

وذكر مراقبون أن هذا التعاون بين البلدين "يعكس العلاقات الدبلوماسية العميقة وتوسيع التعاون إلى ما يتجاوز الاقتصاد والسياسة".