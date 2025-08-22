إعلان

تسريبات iPhone 18.. تعديلات جديدة في الكاميرا

11:22 م الجمعة 22 أغسطس 2025

هواتف iPhone 18

وكالات

ترددت خلال الآونة الأخيرة شائعات حول احتمال حذف ميزة التحكم بالكاميرا في سلسلة هواتف iPhone 18، لكن أحدث التسريبات تؤكد استمرارها.

وذكر موقع Instant Digital، المعروف بدقته في تسريبات هواتف آبل، على منصة Weibo أن الشركة ستحتفظ بميزة التحكم بالكاميرا، لكنها ستقوم بإعادة تصميم الوحدة.

ووفقًا للمصدر، ستتخلى آبل عن وظيفة السعة الحالية في وحدة التحكم، مع الإبقاء على استشعار الضغط، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف.

وأوضح المصدر أن التصميم الجديد قد يصعّب عمليات الإصلاح.

من المتوقع أن يعزز هذا التحديث أداء التحكم بالكاميرا مع الحفاظ على الوظائف الأساسية، ما يضمن استمرار الميزة في هواتف iPhone 18.

