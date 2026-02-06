9 صور لهاتف آيفون 17 المصنوع من الذهب وسعره يتخطى 4 ملايين جنيه

أعلنت شركة كافيار المتخصصة في تصنيع الهواتف المعدلة الفاخرة عن إصدار خاص من آيفون 17 برو ماكس تحت اسم كوانتوم 18K، يتميز بتصميم أنيق مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، مع زخارف فنية مستوحاة من فن المجوهرات الرومانية.

ويحمل الإصدار طابعا فريدا من الهندسة الفنية، حيث يغلف الهاتف بنمط زخرفي راقي يعكس روح الفن الروماني، مع شعار آبل المطلي بالذهب الوردي ليكمل المظهر الفاخر للجهاز.

ويتوفر هذا الطراز في نسختين الأولى نسخة ذهبية بالكامل، وأخرى مطلية بالذهب، لتلبية أذواق محبي الأجهزة الفاخرة، مع إبراز السعي نحو التفرد والكمال في التصميم.

وأوضحت كافيار أن هذا الإصدار محدود، ويقتصر على 19 وحدة فقط حول العالم، ما يزيد من قيمته وندرته بين مقتني الأجهزة الفريدة.

كما تأتي كل قطعة مع شهادة أصالة دولية تضم خمس مستويات للحماية، بالإضافة إلى شهادة شخصية باسم المالك.

وزن ومواصفات فنية

تعكس النسخة الذهبية وزنا ملموسا من الذهب، حيث يبلغ وزن الذهب في طراز Pro نحو 180 جراما، وفي Pro Max نحو 220 جراما.

وأكدت الشركة على أن جميع المنتجات المعروضة في متجرها الإلكتروني أصلية بالكامل، مصنوعة من مواد ثمينة ونادرة، وتخضع لمعايير جودة عالية.

ويطرح هذا الإصدار الفاخر بسعر 91,070 دولارا، وهو ما يعادل تقريبا 4,277,290 جنيها مصريا.