TCL تعود للمنافسة بهاتف جديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟



وكالات

أعلنت TCL عن هاتفها الأحدث الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات جيدة ليعيدها إلى المنافسة في أسواق الهواتف الذكية.

حصل TCL K70 Power على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167.7/79.1/8.3) ملم، وزنه 215ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها "720/1570" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 256 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Helio G100 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

حصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة macro، لها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

دعمته TCL بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنية Bluetooth 6.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وفقا لروسيا اليوم.