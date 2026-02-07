جوجل تطلق ميزة جديدة في “جيميني” لتحويله إلى مرشد سفر

تستعد شركة جوجل لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرفاق منطقة محددة على الخريطة ضمن طلباتهم إلى مساعدها الذكي “جيميني”، في خطوة من شأنها تعزيز دوره كمرشد سفر رقمي وأكثر تخصيصا.

وتعد هذه الإضافة امتدادا لإحدى أبرز قدرات “جيميني” الحالية، والمتمثلة في التفاعل عبر المحادثة باستخدام اللغة الطبيعية، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة أو الأوامر بصياغات غير دقيقة، بينما يعمل المساعد الذكي على تقديم أفضل إجابة ممكنة.

وكانت جوجل قد وسعت هذه الإمكانية سابقا عبر السماح بإرفاق ملفات ووسائط مختلفة مع الطلبات لتحسين دقة النتائج، وتعمل الآن على إضافة خيار جديد يتيح إرفاق منطقة على الخريطة، وفقا لتقرير نشره موقع “أندرويد أوثورتي” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبحسب التقرير، تم رصد كود برمجي في الإصدار 17.4.66 من تطبيق جوجل يشير إلى وجود خيار جديد خاص بالخرائط داخل “جيميني”، إلا أن زر الخريطة لا يزال ظاهرا باللون الرمادي وغير مُفعّل حتى الآن.

وتشير النصوص البرمجية والسياق المحيط بزر الخريطة إلى أن المستخدمين سيتمكنون قريبا من إرفاق “منطقة على الخريطة” مع طلباتهم، على غرار إرفاق الصور أو المستندات.

وفي الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين تحديد المنطقة المطلوبة نصيًا، مثل: “ابحث عن مقاه في مدينة نيويورك”.

ومع الميزة المرتقبة، فسيصبح بالإمكان اختيار المنطقة بصريا مباشرة من الخريطة وإرفاقها بالطلب، ما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في نطاق البحث ويحد من الحاجة إلى أوصاف عامة أو غير دقيقة.