إعلان

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة

كتب - معتز عباس:
تصوير - هاني رجب:

07:29 م 07/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بدء عزاء والد الفنانة علا رشدي (1)
  • عرض 10 صورة
    بدء عزاء والد الفنانة علا رشدي (3)
  • عرض 10 صورة
    تواجد المعزين في عزاء والد علا رشدي (2)
  • عرض 10 صورة
    تواجد المعزين في عزاء والد علا رشدي (3)
  • عرض 10 صورة
    توافد الحضور على عزاء والد الفنانة علا رشدي (1)
  • عرض 10 صورة
    تواجد المعزين في عزاء والد علا رشدي (1)
  • عرض 10 صورة
    توافد الحضور على عزاء والد الفنانة علا رشدي (2)
  • عرض 10 صورة
    توافد الحضور على عزاء والد الفنانة علا رشدي (3)
  • عرض 10 صورة
    توافد الحضور على عزاء والد الفنانة علا رشدي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيم منذ قليل، عزاء والد الفنانة علا رشدي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي.

وحضر العزاء أسرة وأصدقاء الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داود، وعددً من نجوم الفن.

وأعلن الفنان أحمد داود موعد عزاء الدكتور محمد رشدي عبد القادر والد زوجته الفنانة علا رشدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، وسيقام العزاء يوم السبت الموافق ٧ من فبراير عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق".

أقيمت صلاة الجنازة الأربعاء الماضي، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة" الذي عرض عام ٢٠٢٤، بطولة نيللي كريم.

عزاء والد علا رشدي علا رشدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
زووم

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
أخبار مصر

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
خبير: حديث واشنطن عن ضربات عسكرية لإيران الآن أكثر فاعلية مما مضى
شئون عربية و دولية

خبير: حديث واشنطن عن ضربات عسكرية لإيران الآن أكثر فاعلية مما مضى
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
أخبار مصر

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران