الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة

أقيم منذ قليل، عزاء والد الفنانة علا رشدي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي.

وحضر العزاء أسرة وأصدقاء الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داود، وعددً من نجوم الفن.

وأعلن الفنان أحمد داود موعد عزاء الدكتور محمد رشدي عبد القادر والد زوجته الفنانة علا رشدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، وسيقام العزاء يوم السبت الموافق ٧ من فبراير عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق".

أقيمت صلاة الجنازة الأربعاء الماضي، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة" الذي عرض عام ٢٠٢٤، بطولة نيللي كريم.