ما هي التغييرات الجديدة على ميزة الهاشتاج في إنستجرام؟

بدأ تطبيق إنستجرام اختبار تغييرات جديدة على ميزة الهاشتاجات بعد أكثر من 13 عاما من استخدامها، في خطوة قد تؤثر على طريقة تفاعل المستخدمين مع المحتوى على المنصة.

وخلال الأيام الماضية، لاحظ بعض المستخدمين على منصة "ريديت" أن إنستجرام يمنعهم من إضافة أكثر من ثلاثة هاشتاجات في وصف المنشور، وعند تجاوز الحد تظهر رسالة خطأ تمنع النشر، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

ولم تعمم التجربة بعد على جميع الحسابات فبينما ظهرت لبعض الناشرين، لم تلاحظ على حسابات أخرى ويبدو أن شركة ميتا تختبر الميزة على نطاق محدود قبل اتخاذ قرار نهائي أو قد تكون جزءا من طرح تدريجي مشابه لتحديثات التصميم الأخيرة.

ومنذ 2011 كانت الهاشتاجات الوسيلة الأساسية لاكتشاف المحتوى والوصول إلى جمهور خارج نطاق المتابعين وكان الحد الأقصى 30 هاشتاغًا يستخدمها صناع المحتوى لتحسين الظهور على المنصة.

ومع مرور الوقت تغيرت الأمور وأصبحت صفحة Explore تعتمد بشكل أكبر على تحليل الفيديوهات والصور والوصف وسلوك المستخدم وليس على الهاشتاغات وحدها.

وأكد رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أكثر من مرة أن الهاشتاجات لا تزيد الانتشار فعليا بل تستخدم فقط كأداة للفهرسة.

وكان اختيار الهاشتاجات فنا يتقنه جيل الألفية في منتصف العقد الماضي، أما اليوم فالإفراط في استخدامها قد يبدو كأن المستخدم عالق في عام 2015.

ورغم ذلك يعتبر كثيرون أن تقليص عدد الهاشتاجات إلى ثلاثة فقط يعد خطوة صادمة وغير مبررة لهذا الجيل الذي نشأ على ثقافة الهاشتاجات.