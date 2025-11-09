أبل تخفض أسعار موديلات الآيفون بنسبة تصل إلى 25%.. ما القصة؟

أعلنت شركة أبل عن تحديث مفاجئ في برنامج استبدال الأجهزة بالولايات المتحدة، خفضت خلاله المبالغ القصوى التي يمكن أن يحصل عليها العملاء عند استبدال أجهزتهم القديمة.

وشمل القرار معظم الفئات من هواتف آيفون إلى أجهزة ماك وآيباد وساعات أبل ووتش، بانخفاض تراوح بين 15 و25% في المتوسط.

شهدت معظم موديلات الآيفون الحديثة انخفاضا في قيمتها وفق صفحة الاستبدال الرسمية لشركة أبل، حيث انخفض الحد الأقصى لقيمة آيفون 16 برو ماكس إلى 670 دولارا بانخفاض 30 دولارا، بينما تراجعت قيمة آيفون 16 برو إلى 550 دولارا بحسب تقرير موقع "phonearena".

أما الإصدارات الأقدم فشهدت انخفاضات أكبر، مثل آيفون 15 برو ماكس الذي هبط إلى 470 دولاراً بعد أن فقد 160 دولارا من قيمته بنسبة 25%، فيما انخفضت قيمة آيفون 15 بلس بمقدار 110 دولارات ووصل آيفون 13 برو ماكس إلى 300 دولار بعد أن كان 370 دولاراً، كما تراجع آيفون 12 برو بنسبة 27% إلى 160 دولاراً، وبقي آيفون 8 عند الحد الأدنى بقيمة 40 دولاراً فقط.

أجهزة ماك وآيباد لم تسلم من التخفيض

شملت التخفيضات أيضا أجهزة ماك وآيباد، رغم أن بعض الطرازات شهدت تغييرات طفيفة.

وتراجعت قيمة آي ماك برو بنسبة 37.7% إلى 240 دولاراً، بينما خسر آي ماك العادي 115 دولاراً من قيمته، وشهدت أجهزة ماك بوك برو وMac Studio انخفاضات تراوحت بين 10 و110 دولارات.

أما على صعيد الأجهزة اللوحية، فقد انخفضت قيم معظم موديلات آيباد برو وآيباد ميني بنسبة تتراوح بين 5 و10%، في حين ارتفعت قيمة آيباد إير إلى 415 دولاراً، ويُرجح أن تكون هذه الزيادة نتيجة خطأ تقني في جدول الأسعار الرسمي.

كما أدرجت أبل مؤقتا قيمة ماك برو عند 2,520 دولاراً، بزيادة غير منطقية بلغت 360% مقارنة بسعره السابق البالغ 550 دولاراً، وهو ما يرجح أن يكون خطأ مطبعياً ستقوم الشركة بتصحيحه لاحقا.

تأثرت ساعات أبل أيضا، إذ انخفضت قيمة Series 10 بنسبة 8.6% إلى 160 دولاراً، بينما تراجعت Series 5 وSeries 6 بمقدار 5 دولارات لكل منهما، في المقابل حافظت Apple Watch Ultra 2 وApple Watch SE (الجيل الثاني) على قيمتهما السابقة دون تغيير.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي أبل؟

أوضحت الشركة أن مراجعات قيم الاستبدال تتم دوريا بناء على سوق الأجهزة المستعملة ومستوى الطلب وتكاليف إعادة التصنيع، إلا أن التخفيض الأخير يعد من أكبر التراجعات التي شهدها البرنامج في السنوات الأخيرة.