فرضت شركة OpenAI واقعا جديدا على مستخدمي منصتها سورا لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت رسميا بدء فرض رسوم مالية على الخدمة التي كانت تقدم مجانا في السابق.

وقال بيل بيبلز، رئيس قسم سورا في الشركة، عبر منصة "إكس"، "نطلق اليوم إمكانية شراء جولات إضافية في سورا"، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيطبق على جميع المستخدمين، سواء في الخطط المجانية أو المدفوعة مثل ChatGPT Plus وTeams.

وبحسب التحديث الجديد، سيسمح للمستخدمين بإنشاء 30 مقطع فيديو مجانا يوميا فقط، في حين يحصل مشتركو خطة "برو" على 100 مقطع كحد أقصى يوميا.

أما بعد تجاوز هذه الحدود، فسيتاح شراء حزم إضافية مقابل 4 دولارات لكل 10 فيديوهات، وفقا لتقرير موقع DigitalTrends.

وأكد بيبلز أن الشركة تعتزم تخفيض الحصة المجانية تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بهدف جعل النظام أكثر استدامة، ما يعني أن عصر المجانية الكاملة في سورا قد انتهى فعليا.

يتزامن هذا التحول مع إطلاق ميزة جديدة باسم Cameo، تتيح للمستخدمين تحويل أنفسهم أو شخصياتهم إلى ممثلين رقميين يمكن إدراجهم داخل مقاطع الفيديو التي تنشئها سورا.

ويمكن لأصحاب الحقوق أو صناع المحتوى تحديد نطاق الوصول إلى هذه الشخصيات سواء كان خاصا، أو مخصصا للمتابعين فقط، أو متاحا للعامة ما يفتح المجال أمام نظام ترخيص مدفوع للصور والأفاتارات الرقمية.

يشير محللون إلى أن التحول إلى نظام مدفوع سيؤثر بشكل مباشر على المنتجين، والمعلنين، ووكالات المحتوى، إذ سيحتاجون إلى تخصيص ميزانيات خاصة لاستخدام الخدمة ضمن أعمالهم اليومية.

كما قد يدفع تقليص الحد المجاني بعض المستخدمين إلى البحث عن بدائل أرخص أو أكثر سخاء في عدد المقاطع المتاحة مجانًا.

بحسب المراقبين، تسعى "OpenAI" من خلال هذه الخطوة إلى تأسيس اقتصاد رقمي جديد يقوم على الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح الهوية والصوت والوجه الرقمي أصولا قابلة للترخيص والبيع، ما قد يغير مستقبل صناعة المحتوى الإبداعي بالكامل.