ما هي ميزة خرائط جوجل الجديدة التي تطيل عمر البطارية وكيفية استخدامها؟

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق الخرائط Google Maps تهدف إلى توفير الطاقة، إذ بدأت الميزة بالظهور على هواتف بكسل 10 ضمن تحديث Pixel Drop لشهر نوفمبر 2025.

ميزة توفير الطاقة في جوجل

وأوضحت جوجل أن ميزة وضع توفير الطاقة يمكن أن تمدد عمر بطارية الهاتف حتى أربع ساعات إضافية، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص أثناء الرحلات الطويلة حين يصعب شحن الهاتف أثناء استخدامه على لوحة القيادة.

ويعمل الوضع الجديد في الوضع العمودي فقط وعلى شاشة القفل، حيث يتحول التطبيق إلى تصميم أحادي اللون مبسط يعرض الخريطة الأساسية والمعلومات المهمة فقط مثل الانعطاف التالي ومدة الرحلة المتوقعة، مع إزالة بيانات إضافية مثل السرعة الحالية.

ويمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لمراجعة الإشعارات، ويعود التطبيق إلى العرض العادي عند الضغط على زر الطاقة أو لمس الشاشة، أو عند الوصول إلى الوجهة.

وأشارت جوجل إلى أن الميزة تفعل افتراضيا عبر التحديث، مع إمكانية تعطيلها من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم الضغط على الملاحة Navigation، واختيار خيارات القيادة Driving options، وتفعيل أو إيقاف وضع توفير الطاقة.

وتشكل الميزة حلا عمليا للسائقين الذين يعتمدون على هواتفهم بدلا من أنظمة GPS المخصصة، إذ يمكن أن تطيل مدة الاستخدام خلال الرحلات الطويلة وتقلل الحاجة إلى شواحن متنقلة، كما قد تكون حاسمة في حالات الطوارئ أو على الطرق النائية.

وتخطط جوجل لتوسيع الميزة لتشمل أجهزة أخرى مستقبلا، بينما يبقى تقييدها حاليا على سلسلة بكسل 10 خطوة مؤقتة، إذ تطلق بعض المزايا أولا على أجهزتها قبل تعميمها، إذ يتوقع أن يتم إدماج وضع توفير الطاقة لاحقا في Android Auto لتطبيق الخرائط في السيارات.